У США не оказалось в наличии свободных танков Аbrаms для Украины

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Они должны собираться на единственном заводе, который сейчас загружен контрактами для Тайваня и Польши.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Armin Weigel; 5-tv.ru

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История с танками, которые хотят передать Украине, сегодня обрела комичный ареол.

Во-первых, стало понятно, что процесс этот растянется не на один год. Первые единицы, это даже не партии, Евросоюз планирует передать в марте–апреле. А в США — на секундочку самой огромной военной машине мира — и вовсе заявили, что у них нет в наличии свободных танков Аbrаms. Они должны собираться для Украины по 12 штук в месяц на единственном заводе, который сейчас загружен контрактами для Тайваня и Польши. Вот такое вот бремя главной мировой демократии, нужно слишком много оружия, чтобы поддерживать чужие штаны.

На этом фоне адекватнее других кажется даже Дональд Трамп. В своих соцсетях он написал, что Запад может доиграться с оружейными поставками и поставить мир на грань ядерной войны. Даже Билл Гейтс, один из самых влиятельных англосаксов в мире, признал, что пора остановиться, ведь все улетает в черную дыру.

«Украинское правительство — одно из худших в мире. Оно полностью коррумпировано и контролируется несколькими богатыми людьми. Это абсолютная правда, к несчастью для бедного народа Украины», — заявил основатель Microsoft Билл Гейтс.

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