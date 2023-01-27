«Должна петь и танцевать»: подруга Бузовой раскрыла причину одиночества звезды

Знаменитость изо всех сил старается создать семью, в которой она познает материнское счастье. Но все попытки пока тщетны. Злой рок или все же неправильное поведение Бузовой мешают ей?

Близкая подруга певицы Ольги Бузовой объяснила, почему знаменитости так не везет в личной жизни. По словам Марии Погребняк, причина кроется в нынешних мужчинах, которые желают прогнуть под себя женщину.

За 37 лет Бузова лишь раз побывала в браке. Дальше были громкие романы, которые заканчивались расставанием. В браке она была четыре года. Избранником стал футболист Дмитрий Тарасов. В 2016-м спортсмен и телеведущая развелись. После этого Бузова запела. После отношений со спортсменом в жизни поющей ведущей появился блогер Давид Манукян. Отношения продлились год. Благодаря певице Манукян стал известен и смог в дальнейшем раскрутиться в сфере шоу-бизнеса. А получив все необходимое и желаемое, расстался с ней.

«У нас очень много единоличников и самоуверенных мужчин, которые считают, раз женщина такая красивая, и он на тебя обратил внимание, ты должна петь и танцевать под его дудку. Но это никогда не прокатывает для девушек, которые себя реализовали и уже сами всего достигли», — отметила Погребняк в интервью KP.RU.

По словам Погребняк, Бузова хочет видеть рядом с собой не просто мужчину, а чтобы он был еще и другом ей, партнером, оказывал поддержку и опору.

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