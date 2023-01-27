Захарова попросила посла ФРГ прояснить позицию Германии по Украине

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Иван Обухов
Иван Обухов 63

Захарова призвала посла фон Гайра прояснить позицию ФРГ по конфликту на Украине

Захарова попросила посла ФРГ прояснить позицию Германии по Украине

Фото: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska

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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова обратилась с просьбой к послу Германии: прояснить позицию немецкого МИДа о статусе официального Берлина в конфликте.

Немецкому послу в России нужно объясниться на счет той позиции, которую занимает министерство иностранных дел Германии в вопросе своего статуса в конфликте на Украине.

«Министр иностранных дел Германии заявляет, что ее страна вместе с другими странами воюет с Россией. Это же Министерство не считает свою страну участницей конфликта. Учитывая эти противоречащие друг другу высказывания, послу Германии в России следует их прояснить», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

В свою очередь, МИД ФРГ, комментируя это заявление, сказал, что «оказание поддержки украинской стороне не делает Берлин стороной конфликта на Украине».

Ранее 5-tv.ru писал, что Берлин не против, если третьи страны поставят Киеву немецкие танки Leopard.

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