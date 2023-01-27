Германия открестилась от участия в вооруженном конфликте на Украине

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Иван Обухов
Иван Обухов 24

МИД ФРГ исключил участие в конфликте посредством помощи Украине

Германия открестилась от участия в вооруженном конфликте на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Tech. Sgt. J.D. Strong Ii

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Тема:
Спецоперация

В МИД ФРГ заявили, что помощь Украине не делает Германию стороной конфликта.

Помощь, оказываемая Берлином киевскому режиму не превращает Германию в сторону конфликта, заявили в немецком МИДе в четверг, 26 января.

Соответствующее заявление прозвучало после слов руководителя внешнеполитического ведомства ФРГ Анналены Бербок, произнесенных на заседании ПАСЕ в Страсбурге, что европейские государства «ведут войну против России, а не друг против друга».

В том же выступлении Бербок призвала страны Европы увеличить размер помощи, оказываемой Украине.

Министерство иностранных дел Германии направило ответ Der Spiegel, в котором отметило, что конфликт на Украине представляет из себя «войну против европейского мирного порядка и международного права».

«Международное право однозначно: поддержка Украины в реализации ее индивидуального права на самооборону, закрепленного в Уставе ООН, не делает Германию стороной конфликта», — сообщается в распространенном заявлении.

Ранее 5-tv.ru писал, что Берлин не против, если третьи страны поставят Киеву немецкие танки Leopard.

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