Германия фактически разрешила поставки танков Leopard на Украину

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Иван Обухов
Иван Обухов 99

Глава МИД ФРГ Бербок: Берлин не против, если третьи страны поставят Киеву танки Leopard

Германия фактически разрешила поставки танков Leopard на Украину

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Madis Veltman

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Глава МИД ФРГ де-факто дала согласие на отправку немецкой бронетехнику в зону проведения СВО.

Власти ФРГ согласны разрешить третьим странам отправить танки немецкого производства на Украину, если представители этих государств отправят Германии соответствующие запросы, заявила в воскресенье глава немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок.

«Если бы нас спросили, мы бы не стали стоять на пути», — заявила фрау Бербок французскому телеканалу LCI, отметив, что «на данный момент вопрос не задавался».

Ранее руководитель польского кабмина Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава соберет коалицию государств, готовых дать Украине танки, если ФРГ откажется поставить Киеву свою бронетехнику. По словам польского премьера, Берлин должен понимать, что у поставки тяжелого вооружения украинским националистам есть не только политическое, но и моральное оправдание.

18 января канцлер Германии Олаф Шольц согласился отправить немецкие танки на Украину при условии, что США предоставят Киеву танки Abrams. Вашингтон ранее комментировали свой отказ от поставок высокими затратами на обслуживание техники.

Ранее -tv.ru писал, чем грозит поставка танков Leopard на Украину.

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Германия фактически разрешила поставки танков Leopard на Украину

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