На Камчатке поймали браконьеров, которые заточили кречетов в неволе

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Краснокнижные птицы довольно дорого продаются за пределами России.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Winfried Schäfer; 5-tv.ru

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На Камчатке задержали браконьеров, которые промышляли незаконной добычей краснокнижных птиц.

Для продажи они отловили шесть кречетов и поместили в гараже. Там птиц и обнаружили полицейские. К этому моменту три кречета погибли в неволе.

Оставшиеся птицы после реабилитации будут выпущены. Стоимость одной особи на чёрном рынке превышает два миллиона рублей. В мире этого сокола ценят за высокие охотничьи качества.

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