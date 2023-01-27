На Камчатке поймали браконьеров, которые заточили кречетов в неволе
Краснокнижные птицы довольно дорого продаются за пределами России.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Winfried Schäfer; 5-tv.ru
На Камчатке задержали браконьеров, которые промышляли незаконной добычей краснокнижных птиц.
Для продажи они отловили шесть кречетов и поместили в гараже. Там птиц и обнаружили полицейские. К этому моменту три кречета погибли в неволе.
Оставшиеся птицы после реабилитации будут выпущены. Стоимость одной особи на чёрном рынке превышает два миллиона рублей. В мире этого сокола ценят за высокие охотничьи качества.
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