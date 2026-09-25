Угрожали расправой: 17-летнюю девушку изнасиловали трое мужчин в ее день рождения

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 69 0

Злоумышленники представились полицейскими.

17-летнюю девушку изнасиловали трое мужчин в день рождения

Фото: www.globallookpress.com/Graeme Hendry

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Indian Times: 17-летнюю девушку изнасиловали трое мужчин в ее день рождения

В Индии 17-летнюю девушку изнасиловали трое мужчин в ее день рождения. Об этом сообщило Indian Times.

По данным следствия, в свой день рождения она сначала посетила храм Калкаджи Мандир, а затем вместе с подругой отправилась в парк Астха-Кундж на юге Дели.

Согласно ее показаниям, девушки вошли в парк через ворота. Они купили воду и чипсы возле станции метро и планировали после прогулки отправиться в храм Международного общества сознания Кришны.

Пострадавшая утверждает, что вскоре после того, как они сели на скамейку, к ним подошли трое мужчин в возрасте примерно от 30 до 35 лет.

По словам жертвы, неизвестные ударили ее подругу. Девушка задала вопрос о том, кто они такие. Мужчины представились полицейскими и заявили, что нахождение в парке запрещено.

Как указано в заявлении, мужчины забрали мобильные телефоны у подруг, после чего отвели их в разные стороны. По словам несовершеннолетней, один из мужчин показал оружие и угрожал ей. А затем он приставил нож к ее горлу.

Девушка сообщила полиции, что после этого все трое увели ее в темную часть парка, где произошло сексуальное насилие. В заявлении она указала, что обвиняемые несколько раз перемещали ее между разными участками территории.

После случившегося мужчины вернули телефоны, приказали пострадавшим покинуть парк и угрожали расправой, если они расскажут о произошедшем.

После этого девушки вызвали полицию. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего и личности подозреваемых. Расследование продолжается.

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Угрожали расправой: 17-летнюю девушку изнасиловали трое мужчин в ее день рождения

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