Актер «Нулевого пациента» Чернышев погиб в бою на СВО

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 49 0

В начале 2024 года он заключил контракт с Министерством обороны России.

Актер Нулевого пациента Чернышев погиб в зоне СВО

Фото: kino-teatr.ru

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Актер Дмитрий Чернышев, известный по сериалам «Приказа умирать не было» и «Нулевой пациент», погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщило издание aif.ru.

По данным издания, трагедия произошла 26 апреля 2024 года в населенном пункте Лиман Первый Харьковской области. Он выполнял боевую задачу. Дмитрию Чернышеву было 38 лет, однако информация о его гибели стала известна только спустя время.

Тело актера удалось доставить на родину для захоронения лишь через 2,5 года. Похороны прошли в городе Добрянка Пермского края, откуда родом Чернышев.

Дмитрий Чернышев родился 4 мая 1985 года в Пермском крае. Он обучался во ВГИКе, после чего работал в ресторанной сфере в Москве и Санкт-Петербурге.

В 2022–2023 годах актер снимался в сериалах «Приказа умирать не было», «Оффлайн» и «Нулевой пациент».

Ранее Чернышев принимал участие в вооруженном конфликте на территории ДНР и ЛНР в 2014–2015 годах. В начале 2024 года он заключил контракт с Министерством обороны России.

Знакомые актера вспоминают его как веселого и энергичного человека, который отличался порядочностью. У Дмитрия Чернышева осталась дочь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса и певица Марина Влади скончалась в возрасте 88 лет. Марина Влади, настоящее имя которой Екатерина Марина Владимировна Полякова-Байдарова, родилась 10 мая 1938 года во французском городе Клиши-ла-Гаренн. Она начала сниматься в кино еще в детстве и за свою карьеру сыграла более чем в ста фильмах.

В России артистка стала широко известна благодаря отношениям с Владимиром Высоцким. Они познакомились в 1967 году, а спустя три года поженились. После смерти Высоцкого в 1980 году Марина Влади выпустила книгу воспоминаний «Владимир, или Прерванный полет».

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