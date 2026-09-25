Песков: герои СВО в Госдуме смогут внести вклад в новые инициативы

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 21 0

В Кремле отметили востребованность опыта участников спецоперации в парламентской работе.

Песков рассказал о героях СВО в Госдуме

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

Участники специальной военной операции, избранные в Госдуму, смогут использовать свой опыт при подготовке новых инициатив. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Разумеется, каждый на своем направлении, они будут вносить максимальный вклад в формулирование тех или иных инициатив», — сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что опыт участников СВО востребован. По его словам, результаты выборов это подтвердили.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что депутатские мандаты в Госдуме девятого созыва получили 46 участников или ветеранов СВО. Теперь им предстоит работать в парламенте по своим направлениям и участвовать в подготовке законодательных инициатив.

В Кремле положительно оценили их избрание.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва прошли с 18 по 20 сентября одновременно с другими избирательными кампаниями.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 4436 кандидатов по федеральным спискам и одномандатным округам.

Больше всего зарегистрированных кандидатов представляли партию «Единая Россия» — 389 человек. От КПРФ выдвинули 329 кандидатов, от партии «Новые люди» — 295, от ЛДПР — 234.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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