Песков: герои СВО в Госдуме смогут внести вклад в новые инициативы

В Кремле отметили востребованность опыта участников спецоперации в парламентской работе.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Участники специальной военной операции, избранные в Госдуму, смогут использовать свой опыт при подготовке новых инициатив. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Разумеется, каждый на своем направлении, они будут вносить максимальный вклад в формулирование тех или иных инициатив», — сказал представитель Кремля.
Песков также отметил, что опыт участников СВО востребован. По его словам, результаты выборов это подтвердили.
Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что депутатские мандаты в Госдуме девятого созыва получили 46 участников или ветеранов СВО. Теперь им предстоит работать в парламенте по своим направлениям и участвовать в подготовке законодательных инициатив.
В Кремле положительно оценили их избрание.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва прошли с 18 по 20 сентября одновременно с другими избирательными кампаниями.
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 4436 кандидатов по федеральным спискам и одномандатным округам.
Больше всего зарегистрированных кандидатов представляли партию «Единая Россия» — 389 человек. От КПРФ выдвинули 329 кандидатов, от партии «Новые люди» — 295, от ЛДПР — 234.
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