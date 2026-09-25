Ошибка стоила жизни: в Нижегородской области врач перелила пациенту не ту кровь

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 54 0

Медик нарушила правила введения биологической пробы.

Пациент умер из-за неправильной донорской крови

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пациент умер из-за неподходящей донорской крови в Нижегородской области

В больнице города Кстово Нижегородской области умер пациент, которому врач влила неподходящую донорскую кровь. Об этом сообщила пресс-служба Кстовского городского суда на своей странице в социальных сетях.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Обвинения были предъявлены заведующей терапевтическим отделением. Она в январе 2026 года ввела пациенту донорскую кровь, при этом не удостоверившись в правильности выбранной группы крови. Этим медик нарушила правила введения биологической пробы пациенту.

В результате человек умер, несмотря на оказанную медицинскую помощь в отделении анестезиологии и реанимации.

На судебном заседании врач свою вину полностью признала.

«Приговором суда женщина признана виновной в совершении инкриминируемого преступления, ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год и два месяца, с установлением ряда ограничений и возложением дополнительно обязанности», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, с больницы взыскали два миллиона рублей в пользу человека, признанного в этом деле потерпевшим.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Ставропольском крае возбуждено уголовное дело по факту смерти пенсионерки, которой дочь пыталась сделать закрытый массаж сердца. Женщина хотела помочь пожилой матери, но по неосторожности нанесла ей множественные телесные повреждения. Эти травмы оказались смертельными.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
84.91
0.51 96.89
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:25
«Ее будут помнить»: сын Высоцкого рассказал о последних годах жизни Марины Влади
13:17
Песков: герои СВО в Госдуме смогут внести вклад в новые инициативы
13:12
В результате атаки БПЛА загорелся строительный гипермаркет в Луганске
13:06
Актер «Нулевого пациента» Чернышев погиб в бою на СВО
13:00
Ошибка стоила жизни: в Нижегородской области врач перелила пациенту не ту кровь
12:52
Угрожали расправой: 17-летнюю девушку изнасиловали трое мужчин в ее день рождения

Сейчас читают

Товары одной категории россияне скупают на маркетплейсах
«Без всякой причины»: принцесса Диана в порыве гнева столкнула мачеху с лестницы
Четыре брака, любовь с Высоцким и русские корни: жизнь и смерть Марины Влади
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен