Песков согласился с Трампом в способности США быстро завершить конфликт на Украине
Вашингтону достаточно дать соответствующее указание, чтобы все закончилось.
Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people
Когда бывший президент США Дональд Трамп говорил о возможности быстро закончить украинский кризис, то в какой-то степени был прав. Американская сторона на самом деле может в короткие сроки завершить конфликт на Украине, если захочет. Такое мнение выразил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе ежедневного телефонного брифинга с журналистами.
«Теоретически, господин Трамп недалек от правды: президент США действительно, захоти он положить конец этому конфликту, может это сделать очень быстро, использовав свою возможность, фактически, просто давать указания киевскому режиму», — сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, Вашингтону достаточно дать соответствующее указание и ситуация Незалежной стабилизируется. Однако вместо этого американское правительство продолжает «накачивать» Киев оружием, что только усугубляет ситуацию.
В том числе представитель Кремля прокомментировал слова Трампа о том, что украинский конфликт может превратиться ядерное измерение. По мнению политика, сейчас сильно растет напряженность сложившегося кризиса, и при таких темпах могут быть необратимые последствия в будущем.
«Можно согласиться с этими словами в том плане, что происходит эскалация напряженности, в том числе за счет тех решений, которые принимают в Вашингтоне и под давлением Вашингтона в европейских столицах. В этом плане да, степень напряженности растет», — заявил он.
К слову, накануне пресс-секретарь президента РФ указал на прямую вовлеченность НАТО в конфликт на Украине. Этот факт доказывают постоянные поставки вооружений от «коллективного Запада» в Незалежную.
Ранее 5-tv.ru писал о том, почему натовские танки могут не понадобиться Украине.
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