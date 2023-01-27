Песков согласился с Трампом в способности США быстро завершить конфликт на Украине

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 210

Вашингтону достаточно дать соответствующее указание, чтобы все закончилось.

Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе

Когда бывший президент США Дональд Трамп говорил о возможности быстро закончить украинский кризис, то в какой-то степени был прав. Американская сторона на самом деле может в короткие сроки завершить конфликт на Украине, если захочет. Такое мнение выразил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе ежедневного телефонного брифинга с журналистами.

«Теоретически, господин Трамп недалек от правды: президент США действительно, захоти он положить конец этому конфликту, может это сделать очень быстро, использовав свою возможность, фактически, просто давать указания киевскому режиму», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, Вашингтону достаточно дать соответствующее указание и ситуация Незалежной стабилизируется. Однако вместо этого американское правительство продолжает «накачивать» Киев оружием, что только усугубляет ситуацию.

В том числе представитель Кремля прокомментировал слова Трампа о том, что украинский конфликт может превратиться ядерное измерение. По мнению политика, сейчас сильно растет напряженность сложившегося кризиса, и при таких темпах могут быть необратимые последствия в будущем.

«Можно согласиться с этими словами в том плане, что происходит эскалация напряженности, в том числе за счет тех решений, которые принимают в Вашингтоне и под давлением Вашингтона в европейских столицах. В этом плане да, степень напряженности растет», — заявил он.

К слову, накануне пресс-секретарь президента РФ указал на прямую вовлеченность НАТО в конфликт на Украине. Этот факт доказывают постоянные поставки вооружений от «коллективного Запада» в Незалежную.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему натовские танки могут не понадобиться Украине.

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