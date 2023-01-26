Пока Запад «кормит завтраками» Незалежную, та послушно исполняет роль для своих хозяев.

Иностранные танки к моменту их прибытия на Украину могут не пригодиться киевскому режиму. Такое мнение в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru выразил политолог Александр Асафов. Немецкие Leopard 2 поставят в Незалежную, примерно, не позднее, чем через три месяца, а американские Abrams не раньше, чем через год.

«В данном случае обещания — это хорошая мотивация для Украины, американцы умеют мотивировать Украину обещаниями достаточно давно. И здесь, конечно, сроки называются неоптимистично для Украины практически по всем интересующим ее видам вооружения. Как будет на самом деле — большой вопрос, но это все небыстро, и вполне возможно, что к дате прибытия этого вооружения оно уже не пригодится», — прокомментировал Асафов.

Эксперт добавил, что американцам необходимо, чтобы поставляемая техника участвовала в украинском конфликте, причем ситуацию нужно затягивать как можно дольше. Это отразится на и без того «практически несуществующих» отношениях Москвы и Вашингтона, а также «закроет» дальнейшую коммуникацию между странами. Кроме того, за счет кровопролития, по мнению аналитиков, Запад обновляет свою армию, отправляя Украине устаревшее вооружение.

Накануне стало известно, что кабмин ФРГ помимо танков собирается отправить украинским неонацистам боеприпасы, а также обеспечить боевикам техобслуживание систем и содействие в логистике. Такому решению предшествовало усилившееся давление западных лидеров на Германию. В частности, в случае отказа немецкой стороны помогать Самостийной, в Польше Берлину обещали международную изоляцию, а также поставить киевскому режиму все имеющиеся у Варшавы немецкие танки без согласия ФРГ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Германию призвали подумать перед отправкой танков Украине.