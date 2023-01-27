Собчак оправдалась за серьги в цветах флага Украины

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 38

Журналистка грубо посоветовала лечиться тем, кто видит смысл там, где его нет.

Собчак оправдалась за серьги в цветах флага Украины

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram резкий комментарий по поводу того, что подписчики увидели флаг Украины в новых серьгах знаменитости.

Журналистка появилась в желто-синих серьгах во время выпуска программы, посвященной аппаратной косметологии и человеческой красоте. Комментаторы решили, что таким образом Собчак решила напомнить о конфликте между Россией и Украиной.

Сама Ксения отреагировала на доводы пользователей достаточно агрессивно.

«Скажите вы совсем ****** (с ума сошли - Прим. ред.) с выискиванием «жовто-блакитного»??? Это СЕРЬГИ. Золото с аквамарином, а не желтое с синим. Слава Винтажному СентЛорану! Лечитесь, котики, вам реально уже везде мерещится. Прям как в анекдоте: «доктор, откуда у вас такие картинки?» — написала Ксения в своем канале. 

До этого случая Собчак публиковала на своей страничке в соцсети фото, где она на Мальдивах позирует в купальнике в цветах флага Украины.

Телеведущая остается в России и не следует примеру коллег, которые поддались антироссийским настроениям и оставили родину.

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Одна из причин такого решения — строительство шикарного особника, в который вложено немало средств и усилий, бросать дорогое жилье ей не хочется. Хотя, по словам Собчак, если бы она заранее знала о событиях после февраля, то не стала бы покупать особняк.

Ранее 5-tv.ru писал, что Собчак ждет «чуда» от другого мужчины.

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