«Напекла пирогов, сделала холодец»: Климова рассказала, как отметила 45-летие

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 998

Екатерина Климова отметила 45-летие дома с близкими и на сцене театра

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Актриса в свой юбилей успела все: и насладиться вкусными, сделанными с любовью, угощениями от мамы, побыть с близкими и порадовать поклонников.

Актриса Екатерина Климова, отметившая в конце января 45-летие, рассказала, как прошел для нее тот день. У знаменитости в день рождения был запланирован спектакль, но откладывать работу она не стала. Сначала отметила торжество в кругу близких, родных и друзей, а уже после отправилась в театр. И, по ее словам, юбилей получился очень душевным.

«Много подарков в этом году подарили: и материальные, и какие-то прекрасные, очень теплые, конечно же, от моей семьи. Мама мне напекла пирогов, сделала холодец, дети нарисовали открытки. Лиза (старшая дочка Климовой — Прим.ред.) тоже испекла пирог, подружки ко мне заходили. У меня очень хороший был, душевный юбилей», — поделилась Климова в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru за кулисами кинопремии «Золотой орел».

В театре же коллеги в этот день встретили актрису тоже с большой радостью. Даже во время игры на сцене они шутками и подмигиваниями старались заставить Екатерину улыбаться.

К слову, Климова воспитывает четверых детей от разных мужей. Но не забывает о карьере. Она берется за любой проект, чтобы обеспечить достойное будущее наследникам. Так, от ювелира Ильи Хорошилова она родила дочку Лизу. От коллеги Игоря Петренко родила сыновей Матвея и Корнея. Младшую дочку Беллу знаменитость родила от третьего мужа, актера Гелы Месхи, с которым она развелась три года назад.

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