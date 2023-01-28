Звезда «Гардемаринов» была в браке трижды, дважды стала мамой, имеет двух внуков. Сейчас о ее личной жизни известно мало, но она с удовольствием поделилась жизненным опытом в вопросе семьи.

Звезда «Гардемаринов» Татьяна Лютаева назвала особенности, на которых должна строиться настоящая семья. По словам актрисы, это честность всех членов ячейки общества, любовь, взаимоуважение и взаимовыручка.

«Я считаю, семья должна быть честная, все должны любить друг друга, быть абсолютно прозрачными и помогать друг другу, в любых ситуациях быть рядом», — заявила Лютаева в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru за кулисами кинопремии «Золотой орел».

Вместе с тем знаменитость акцентировала внимание и на том, что она уже давно бабушка. Трех внуков ей подарила дочка Агния Дитковските. Несмотря на загруженность в работе, Лютаева старается много времени проводить с детьми.

«Я очень хорошая, любящая бабушка. Сказки им рассказываю на ходу. Главным героем может быть кто угодно: букашки-таракашки, цари, боги мифологические или сами детки», — добавила актриса.

К слову, Лютаева была замужем трижды. Ее первым супругом стал литовский поэт-песенник, актер Олегас Дитковскис. С ним она познакомилась во время учебы на актерском факультете. В 1988 году впервые стала мамой, родив дочку Агнию. Ради семьи Лютаева уехала в Вильнюс. Но через девять лет брак рухнул. Как признавалась актриса, муж хотел видеть ее чаще дома, Лютаева же рвалась на сцену.

В 1999-м она вновь отправилась в ЗАГС. Избранником стал литовский режиссер Рокас Раманаускас. Он был младше знаменитости на семь лет. В браке родился сын Доминик, а через шесть лет грянул развод. По словам Лютаевой, одной из причин развода стало то, что Раманаускас не верил в ее талант, а она нуждалась в творческой реализации.

После переезда в Россию актриса вновь попытала свое счастье с оператором Дмитрием Мишиным. Четыре года влюбленные прожили вместе в гражданском браке, однако затем Татьяна разорвала отношения с Мишиным. Как объясняла Лютаева, она ждала предложения руки и сердца, но не дождалась, поняла — это не ее человек.

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