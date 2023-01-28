Telegraph: Лондон может передать Киеву свои истребители

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Иван Обухов
Иван Обухов 11

Telegraph: Лондон может передать истребители Киеву в случае вывода войск России с Украины

Telegraph: Лондон может передать Киеву свои истребители

Фото: www.globallookpress.com / Airman 1st Class Jessi Monte

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Киев может получить британские самолеты, но при определенных условиях.

Официальный Лондон может отправить на Украину свои боевые самолеты в том случае, если российские силы уйдут с занятых территорий, пишет The Telegraph.

Источник издания сообщает, что Киев может получить британские самолеты с целью защиты своего воздушного пространства, но лишь после того, как Россия оставит ее территорию.

Журналисты газеты дополняют, что один из высокопоставленных источников в Королевских военно-воздушных силах Великобритании не стал исключать варианта, что Украина получит самолеты, но подчеркнул, что это не является приоритетом для Лондона.

Вместе с тем отмечается, что среди британских военных есть те, кто считает, что британская армия вносит недостаточный вклад в поддержку киевского режима, и предлагает отправлять на Украину больше оружия.

Российская сторона многократно заявляла о стремлении Запада затянуть конфликт на Украине с помощью поставок вооружения украинским боевикам.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинский дипломат назвал число танков, которые Запад обещал передать Киеву.

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