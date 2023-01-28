Замглавы МИД РФ заявил о готовности России к массированным кибератакам

По словам высокопоставленного дипломата, Москва постоянно работает над совершенствованием средств защиты от кибератак.

Замглавы внешнеполитического ведомства РФ Олег Сыромолотов в интервью журналистам ТАСС сообщил, что Россия и впредь остается готова к отражению массированных кибератакам из-за границы.

«Эффективность осуществляемой с украинской территории вредоносной компьютерной деятельности против России явно не оправдывает ожидания западных кураторов», — заявил высокопоставленный российский чиновник.

Москва всегда была готова к глобальным кибератакам и продолжает крепить свой информационный щит, отметил дипломат.

По словам Сыромолота, российские власти отдали распоряжение предпринять определенные шаги к укреплению информационной безопасности, которые непрестанно улучшаются. Дипломат добавил к сказанному, что в России скрупулезно изучают тему укрепления кибербезопасности.

Сыромолотов подчеркнул также, что недавно вскрылся факт, что Украина присоединилась к подконтрольному НАТО центру киберзащиты в Таллине.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские и белорусские хакеры взломали системы Налоговой службы США.