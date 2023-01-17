Российские и белорусские хакеры взломали системы Налоговой службы США

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 135

Взломщики предупредили Вашингтон, что еще один шаг «в сторону границ братских народов» приведет к публикации украденных баз данных.

Российские и белорусские хакеры взломали системы Налоговой службы США

Фото: www.globallookpress.com / Paul Zinken

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Хакеры из РФ в товариществе с белорусскими «коллегами» взломали системы защиты Налоговой службы США и извлекли огромную базу данных. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на отчет лидера пророссийской группировки Killnet, скрывающегося под ником Killmilk. Также издание ссылается на заявление белорусского объединения Infinity Hackers BY, созданного на базе хакерского форума Infinity.

Минск в лице участников атаки на налоговые данные Штатов подчеркнул, что полученные данные — 198 миллионов строк из базы, в том числе персональные логины и пароли — будут опубликованы в случае очередной провокации. Как отметили хакеры, стоит Вашингтону сделать «еще один шаг в сторону границ братских народов», пусть пеняют на себя. А информация о счетах американцев тем временем потечет в сеть.

Глава Killnet заявил, что завладеть внутренними данными налогового управления его команде удалось благодаря любви одного из сотрудников налоговой к порно. Клерк попался на фишинг — перешел по вредоносной ссылке во время просмотра очередной любовной сцены. Очередная, похоже, ждет его вскоре в кабинете начальника.

Ранее, писал 5-tv.ru, хакеры из Killnet заявили о взломе сети американских тюрем и получении информации обо всех заключенных. Теперь российские программисты грозят США бунтами, которые легко организовать, зная все про местных преступников.

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