«Ест как не в себя»: за какие кулинарные пристрастия Валерия прогнала охранника

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 66

Певица Валерия заявила, что уволила охранника за поедание икры за ее счет

«Ест как не в себя»: за какие кулинарные пристрастия Валерия прогнала охранника

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Певица поделилась забавным случаем из гастрольной жизни.

Певица Валерия уволила охранника, который заказывал себе на завтрак черную и красную икру во время гастролей. Об этом звезда рассказала в эфире федерального телеканала.

«Один раз поехал с нами охранник на гастроли. Мы ему сказали: „Можешь заказывать все, что захочешь“. Это означает нормально поесть, пообедать. При этом организаторы знают, что я очень скромна в своих запросах. И вдруг после одного из южных маршрутов они говорят: „А что случилось-то: красная, черная икра, блины с икрой?! Она ест как не в себя“», — поделилась Валерия.

Оказалось, что дорогостоящий деликатес каждое утро требовал подать себе охранник звезды.

«Приходил каждое утро на завтрак и говорил: „Икорочки, мне, пожалуйста“», — со смехом рассказала певица.

Ее супруг и продюсер Иосиф Пригожин добавил, что организаторы гастрольного тура были очень удивлены резко выросшим счетам за проживание звезды. Они работают с Валерией уже десять лет, и за все это время в ее райдере не было красной и черной икры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Иосиф Пригожин запрещает жене Валерии пластику и косметологические процедуры.

-3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
69.34
0.21 75.41
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на 29 января для всех знаков зодиака

Последние новости

21:06
Западу посоветовали не идти на поводу у интересов Киева
20:46
Захарова подколола финских коллег и опубликовала «компромат» на Хаависто
20:44
В аэропорту Могадишо в Сомали обстреляли российский вертолет
20:32
«Ест как не в себя»: за какие кулинарные пристрастия Валерия прогнала охранника
20:16
Разведчики спецназа уничтожили американский БТР М113 с боевиками ВСУ
20:00
Это и есть свобода слова? Почему западная пресса молчит после удара по больнице Новоайдара

Сейчас читают

ВС РФ «перемололи в пыль» очередную партию американского оружия на Украине
«Это превратилось в практику»: как остановить удары ВСУ по больницам
Кто сильнее? Военный эксперт сравнил российский Т-90М «Прорыв» и западные танки
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023