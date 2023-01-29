«Она уже не с ним»: Волочкова подогрела слухи о разводе Тарзана и Королевой

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 55

Волочкова призналась, что готова переспать с мужем певицы Королевой Тарзаном

«Она уже не с ним»: Волочкова подогрела слухи о разводе Тарзана и Королевой

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Эпатажная балерина назвала супруга певицы «сексуальным».

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова подогрела слухи о разводе певицы Наташи Королевой и стриптизера Тарзана (Сергей Глушко).

В шоу блогера Алены Жигаловой Волочкова призналась, что не против провести ночь с Тарзаном, потому что он «такой сексуальный». Шокированная ведущая в шутку пригрозила позвонить Королевой.

«Так она вроде уже не с ним», — со смехом ответила балерина.

«А ты точно это знаешь? Вот у кого надо все спрашивать. Сейчас мы приступим к обсуждению этой темы», — тут же отреагировала Жигалова.

Однако к обсуждению «горячей» темы, к великому сожалению зрителей, дамы так и не вернулись.

Королева и Глушко женаты с 2003 года, и на протяжении всего периода брака не утихают разговоры об изменах супруга звезды. В связи с этим у пары возникли сложности в отношениях, не раз певица и стриптизер оказывались на грани развода. Сейчас, если верить некоторым слухам, звезды уже не живут вместе.

С началом российской спецоперации в Донбассе семья Королевой и вовсе затрещала по швам. Дело в том, что мать певицы Людмила Порывай, проживающая в США, резко осуждает действия российских властей, тогда как супруг Королевой яро поддерживает спецоперацию. Сама же певица, по всей видимости, пытается сохранять нейтралитет, чтобы уберечь разваливающуюся семью.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Наташа Королева была готова простить Игорю Николаеву измену.

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