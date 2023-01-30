Создатель образов из нашего детства: вклад в культуру Вячеслава Назарука

В возрасте 81-го года ушел из жизни мультипликатор Вячеслав Назарук. Мастер высочайшего класса, иллюстратор и живописец: это он нарисовал Кота Леопольда, Крошку Енота и Мамонтенка. Их знают и любят поколения. Кирилл Поляков пересмотрел работы талантливого художника.

«Ребята, давайте жить дружно!» — фраза, ставшая культурным кодом Советского Союза. Образ кота, которого знают уже несколько поколений детей, создал он — человек, который всем подарил детство.

За кота Леопольда Вячеслав Назарук получил Госпремию СССР — признание на самом высшем уровне.

«Он был мастеровой человек. Это очень хорошая характеристика художника. Вот есть мастеровой слесарь, когда человек берет рабочий инструмент, и ты понимаешь, что рука и инструмент — одно целое. У Славы рука и карандаш были одно целое», — вспоминает режиссер, художник-мультипликатор Юрий Норштейн.

Мамонтенок, плывущий на льдине к маме, — еще один культурный код многих поколений. Песня из этого мультфильма, созданного Вячеславом Назаруком, остается настоящим хитом и по сей день: «По синему морю, к зеленой земле, плыву я на белом своем корабле».

«Крошка Енот» — мультфильм Назарука, который подарил стране еще одну популярную песню, которую узнаешь с первых нот: «От улыбки хмурый день светлей…»

С годами забываются сюжеты этих мультфильмов. Но образы, созданные художником-мультипликатором, остаются на всю жизнь. Разные по стилю написания и характерам, Вячеслав Назарук создал и первый мультипликационный вестерн «Раз ковбой, два ковбой».

Необычным проектом, который вышел из-под карандаша Назарука, стал мультфильм «Дом для Леопарда». В нем нет слов, а персонажи изъясняются жестами и звуками. Смысловая нагрузка, которую создают режиссеры и сценаристы и вкладывают ее в слова, на этот раз стала задачей художника.

В 1985 году выходит мультфильм для взрослых «Чертенок с пушистым хвостом». Это пародия на юмористический рассказ американского писателя О`Генри «Вождь краснокожих». Два пса похитили озорного котенка в надежде получить за него выкуп — баранью ногу. Но в результате котенок так замучил похитителей, что они готовы были избавиться от него любой ценой: «Мы сдаемся».

А еще были «Элли в волшебной стране», «Клякса» и десятки других мультфильмов.

«Назарук работал и на кукольных мультфильмах, таких как „Волшебник изумрудного города“. Это один их первых мультсериалов в Советском Союзе вообще, вот он создавал внешний вид персонажей», — рассказал шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

Вячеслав Назарук прославился и как иллюстратор. Среди самых известных его работ — «Ледовое побоище», триптих «Слово о полку Игореве» и «Куликовская битва».

«Материал к этой картине я собирал, трудно поверить, 14 лет. Там точно все до пуговицы. Абсолютно точно на то время, потому что археологи могут что-то найти еще, тогда внесутся поправки — это естественно», — делился подробностями Вячеслав Назарук.

Талант советского мультипликатора признали и на Западе. По приглашению компании Disney Вячеслав Назарук провел ряд мастер-классов для американских мультипликаторов. Благодаря своей технике, таланту и мастерству он стал частью мировой мультипликации.