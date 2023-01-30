Генсек кабмина Японии Мацуно назвал меры РФ из-за промысла у Курил неприемлемыми

Японские власти считают непозволительной позицию России касаемо согласования консультаций насчет рыбного промысла рыбаков из Японии в районе Курильских островов. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно.

«Неприемлемо, что российская сторона пошла на такой шаг. Мы настоятельно призываем российскую сторону как можно скорее отреагировать на межправительственные консультации, чтобы можно было начать промысел в кратчайшие сроки», — сказал он на пресс-конференции в Токио.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия не согласует межправительственные консультации по соглашению о морском промысле, пока против нее действуют санкции со стороны Японии. Она порекомендовала Токио проявить уважение к Москве и показать тягу к улучшению двусторонних отношений, чтобы вернуться к нормальному диалогу.

В том числе политолог Александр Асафов в беседе с 5-tv.ru объяснил, что японская сторона повела себе еще грубее, чем «коллективный Запад». Это единственная страна, чьи санкции затронули товары медицинского назначения. На это ограничения еще не накладывались никогда. Именно из-за антигуманных мер Токио Москва отказалась вести консультации по вопросу Южных Курил.

При этом 21 января в Японии заявили о намерении добиться проведения переговоров с Россией по рыбному промыслу. По словам премьера-министра государства Фумио Кисида, японская сторона до сих пор надеется на переговоры с РФ. Однако продолжает вводить антироссийские санкции, понимая, что этим оттягивает необходимый диалог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия будет адекватно отвечать на военные угрозы со стороны Японии.