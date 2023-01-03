МИД РФ: Россия будет адекватно отвечать на военные угрозы со стороны Японии

|
Иван Обухов
Иван Обухов 20

Замглавы МИД РФ назвал серьезным вызовом для безопасности России и Азиатско-Тихоокеанского региона курс Японии на отказ от мирного развития страны.

МИД РФ: Россия будет адекватно отвечать на военные угрозы со стороны Японии

Фото: www.globallookpress.com / Yoshio Tsunoda

Читайте нас в: Дзен Новости

Россия считает движение Японии в сторону отказа от мирного развития как ощутимую угрозу для безопасности России в частности, и Азиатско-Тихоокеанского региона в общем.

Москва заявляет: если подобные действия Токио не прекратятся, российская стороны будет вынуждена прибегнуть к адекватным мерам воздействия для предотвращения возникновения военных угроз для Российской Федерации.

«Среди конкретных шагов — проведение крупномасштабных военных учений вблизи российских границ с привлечением внерегиональных партнеров, принятие обновленной редакции доктринальных документов в области обороны и безопасности с прицелом на создание ударного потенциала, беспрецедентное увеличение оборонных расходов», — рассказал в интервью ТАСС заместитель руководителя внешнеполитического ведомства России Андрей Руденко.

Как рассказал российский дипломат, Россия постоянно обозначает свое видение этой проблемы: и в публичном пространстве, и по дипломатическим каналам.

«Рассматриваем такую активность Токио как серьезный вызов для безопасности нашей страны и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом», — заявил Руденко.

Ранее телеканал NHK со ссылкой на правительственные источники передал, что оборонное ведомство Японии намерено развернуть на северном острове Хоккайдо и юго-западном Кюсю гиперзвуковое оружие с дальностью действия до одной тысячи километров.

Ранее 5-tv.ru писал, что правительство Японии отведет для России новое место в стратегии нацбезопасности.

-3° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
Невозможное станет возможным: Финансовый гороскоп для Львов на 2023 год

Последние новости

5:15
МИД РФ: Россия будет адекватно отвечать на военные угрозы со стороны Японии
5:00
Невозможное станет возможным: Финансовый гороскоп для Львов на 2023 год
4:55
«Серьезное усиление»: как изменится ход СВО при участии стратегической авиации
4:49
«Маня, у нас же все впереди?»: Аверин романтично предложил выйти замуж Порошиной
4:17
«Съела селедку, оливье и торт»: Кудрявцева пустилась во все тяжкие на каникулах
4:10
Покорение карьерных вершин: Финансовый гороскоп для Раков на 2023 год

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 января, для всех знаков зодиака
Может забыть о России: продюсер рассказал, какое будущее ждет Меладзе
«Это подстава»: Пригожин ответил на националистскую выходку Меладзе
Как обухом по голове: Никоненко в шоке из-за смерти своего друга Артемьева

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023