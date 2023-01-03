МИД РФ: Россия будет адекватно отвечать на военные угрозы со стороны Японии

Россия считает движение Японии в сторону отказа от мирного развития как ощутимую угрозу для безопасности России в частности, и Азиатско-Тихоокеанского региона в общем.

Москва заявляет: если подобные действия Токио не прекратятся, российская стороны будет вынуждена прибегнуть к адекватным мерам воздействия для предотвращения возникновения военных угроз для Российской Федерации.

«Среди конкретных шагов — проведение крупномасштабных военных учений вблизи российских границ с привлечением внерегиональных партнеров, принятие обновленной редакции доктринальных документов в области обороны и безопасности с прицелом на создание ударного потенциала, беспрецедентное увеличение оборонных расходов», — рассказал в интервью ТАСС заместитель руководителя внешнеполитического ведомства России Андрей Руденко.

Как рассказал российский дипломат, Россия постоянно обозначает свое видение этой проблемы: и в публичном пространстве, и по дипломатическим каналам.

«Рассматриваем такую активность Токио как серьезный вызов для безопасности нашей страны и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом», — заявил Руденко.

Ранее телеканал NHK со ссылкой на правительственные источники передал, что оборонное ведомство Японии намерено развернуть на северном острове Хоккайдо и юго-западном Кюсю гиперзвуковое оружие с дальностью действия до одной тысячи километров.

Ранее 5-tv.ru писал, что правительство Японии отведет для России новое место в стратегии нацбезопасности.