Иосиф Пригожин: «Валерия готова уйти со сцены в любой день»

Иосиф Пригожин заявил, что его жена не держится за сцену и карьеру. Она готова в любой момент уйти, так как понимает, что карьера и успех - это временное явление, рассказал Пригожин в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

По мнению продюсера, в отличие от других артистов, Валерия не держится за карьеру, как за последнюю соломинку. И это ее огромное преимущество.

Если Валерия уйдет из музыкальной индустрии, то ей есть чему посвятить свою жизнь. По мнению мужа, она - увлекающийся человек.

«Она очень много и читает, и интересуется, увлекается языками, изучает философию. Ей вообще не скучно самой с собой даже», — утверждает супруг.

Даже если Валерия примет решение прекратить карьеру, Пригожин уверен, что у них все равно один путь, так как философия жизни одинакова.

«Мы понимаем, что у нас одна лодка, один корабль и мы плывем в одном направлении. У нас с ней философия схожа. Безусловно, мне не хватает той начитанности, которая есть у нее. Мы дополняем друг друга. Я торпеда в своей работе, и также и буду продолжать», — откровенничает продюсер.

В этом году Иосиф Пригожин и Валерия празднуют 20 лет совместной жизни.

По мнению продюсера, секрет такой долгой и счастливой жизни в браке заключается в умении уступать друг другу, понимать, идти навстречу и чувствовать своего близкого человека.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Иосиф Пригожин запрещает жене Валерии пластику и косметологические процедуры.