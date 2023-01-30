Взрыв в мечети Пакистана во время молитвы унес жизни десятков людей

Около 17 человек погибли и по меньшей мере 50 получили ранения в результате взрыва в Пакистане. Все произошло в городе Пешавар во время полуденной молитвы в мечети, где было много людей, когда террорист-смертник устроил подрыв.

Район оцеплен, в городе введено чрезвычайное положение. Это место на границе с Афганистаном неоднократно становилось целью атак террористических группировок. Об этом сообщают местные СМИ.

По последним данным, число жертв нападения террориста-смертника в пакистанском Пешаваре выросло до 32. На момент взрыва в мечети могли находиться до 500 человек.