Взрыв в мечети Пакистана во время молитвы унес жизни десятков людей

Эфирная новость 34

Бесчеловечный теракт произошел прямо во время полуденной молитвы, когда в мечети было больше всего людей.

Фото, видео: BILAWAL ARBAB / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Около 17 человек погибли и по меньшей мере 50 получили ранения в результате взрыва в Пакистане. Все произошло в городе Пешавар во время полуденной молитвы в мечети, где было много людей, когда террорист-смертник устроил подрыв.

Район оцеплен, в городе введено чрезвычайное положение. Это место на границе с Афганистаном неоднократно становилось целью атак террористических группировок. Об этом сообщают местные СМИ.

По последним данным, число жертв нападения террориста-смертника в пакистанском Пешаваре выросло до 32. На момент взрыва в мечети могли находиться до 500 человек.

-2° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
69.34
0.21 75.41
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на 30 января для всех знаков зодиака

Последние новости

17:04
Минобороны: российские войска заняли более выгодные рубежи возле Угледара
16:55
«Дайте хоть что-нибудь»: политолог объяснил, зачем Киев клянчит подлодки
16:36
Иностранных инструкторов ликвидировали ударом по логову ВСУ в Очакове
16:30
Песков заявил об особенных отношениях между Путиным и Эрдоганом
16:22
Экстремально худая дочь пародиста Пескова отвергла обвинения в анорексии
16:19
Это очень серьезный шаг: Азиза решила обвенчаться с молодым мужем

Сейчас читают

Терапевт назвала основные причины смерти при гриппе
Как британская королева: чего ожидать от нового президента Чехии Петра Павела
Синди Кроуфорд, Джейн Фонда и другие: как постарели звезды фитнеса
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023