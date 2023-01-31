Далеко не ушел: Задержан водитель, сбивший трех пешеходов в Москве

Водителю Porsche, который сбил трех пешеходов в Москве и скрылся, не удалось уйти от ответственности. Поиски мужчины, если можно так сказать, заняли неделю. Выяснилось, что сбежал он в Ярославль, где его и задержали. Дмитрий Юзупчук о расследовании скандальной истории.

Владельца Porsche Cayenne, сбившего трех пешеходов, почти неделю искали по всей Москве и неожиданно нашли в двухстах пятидесяти километрах от столицы. Машину он бросил на месте ДТП, а сам пустился в бега. Теперь рассказывает свою версию происшедшего неделю назад.

«Километров 40 в час, машина закрутилась два раза, я ваще ничего не мог делать», — жалуется задержанный.

Но вот остаться и оказать помощь пострадавшим 38-летний Руслан Гасанов все же мог. Сбивчиво объясняет, почему не стал этого делать.

Там народу много было. Подбежали, сказали не трогай, хуже сделаешь. Ну я в тапочках был, в красной футболке. Растерялся», — рассказывает мужчина.

Поимке беглеца точно будут рады пострадавшие. 21-летний Илья — один из них. Восстанавливаться ему еще долго.

«У меня перелом бедренной кости, по-моему, тазобедренной в районе левой ноги и перелом правой ноги перелом колена. Также легкие ссадины на руках и голове», — рассказал пострадавший Илья Рыжков.

При этом неуправляемая иномарка задела парня по касательной. Основной удар пришелся на его возлюбленную. Врачи уже сделали девушке несколько сложных операций.

«Там перелом таза и бедер. Ей провели операцию — в реанимации, в ту же ночь. Сейчас она лежит, восстанавливается в 68-й больнице», — рассказал Илья.

Единственное, что запомнили пострадавшие — это два убегающих в даль силуэта мужчин. Пока правоохранители искали их, ориентируясь на показания свидетелей, мы вышли на связь с настоящим владельцем иномарки. Оказалось, мужчина купил машину меньше месяца назад у Гасанова и оставил ему ключи, на время отъезда.

Сейчас Porsche Cayenne, стоимость которого на вторичном рынке составляет чуть более двух миллионов, стоит на штрафстоянке, а виновника аварии в ближайшее время могут взять под стражу.

— Почему не явились в отдел полиции?

— Я ждал, пока решится вопрос. Боялся.

— Каким образом должен был решиться вопрос?

— Ну вот родственники к пострадавшему ездили…