«Я сказала, что я мировая звезда»: певица Sabi рассказала, за что ее хейтят

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Василиса Власова
Василиса Власова Эксклюзив 33 0

На сторону исполнительницы встал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Певицу Sabi хейтят за ее слова о том, что она мировая звезда

Певица Сабина Мамедова, известная под творческим псевдонимом Sabi, рассказала, за что ее хейтят. Информацией она поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на съемке сниппета с народной артисткой России Валерией.

«А еще я сказала, что я мировая звезда, они меня за это тоже хейтят», — вспомнила исполнительнца.

Карьера 26-летней певицы пошла в гору совсем недавно, в 2025 году. Такие треки, как «Я твой стресс», «Базовый минимум» и «Потому что так надо», обрели популярность и заняли высокие позиции в музыкальных чартах и соцсетях.

Тогда в одном из интервью Sabi заявила, что считает себя звездой мирового масштаба, так как гастролирует по разным странам. Артистка выступила в США, ОАЭ, Грузии и странах Средней Азии, посчитав этот список достаточным, чтобы говорить о мировом туре. Она также призвала поклонников ценить ее творчество уже сейчас, ведь в скором времени она планирует достичь уровня певицы Шакиры.

Заступился за Sabi музыкальный продюсер и муж Валерии Иосиф Пригожин.

«Нет, ну, послушайте, 100 миллионов прослушиваний, кто может сегодня похвастаться, ну правда. Ну это ж круто, и слушают не только в России, а слушают по всему миру. И, собственно говоря, логика в этом есть», — отметил он.

При этом Пригожин допустил оговорку.

«Конечно, в каком контексте рассматривать мировая звезда. Например, мы сейчас не ставим одну планку с Селин Дион, это немножко разная конструкция. Но наших артистов многих знают за рубежом. Есть совместные браки там, еще как-то. Многих знают и многие гастролируют. Обратите внимание, до недавнего времени, гастролировали многие, и в Америке, и в Европе, большие туры были. <…> Как это можно расценить?» — добавил продюсер.

«Мировые звезды», — резюмировала Sabi.

Ранее 5-tv.ru писал, почему отношения Sabi с коллегой-певицей MIA BOYKA не задались. Артистки вместе спели трек, ставший хитом — «Базовый минимум».

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