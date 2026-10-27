Песков: Кремль не считает разговор Путина со Стуббом и Стере контактом с Европой

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом стал конструктивным и прагматичным диалогом. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил «Интерфаксу».

По словам представителя Кремля, Москву интересовали прежде всего прямые контакты с руководителями двух важных для России приграничных государств. При этом в Кремле не рассматривают беседу Путина со Стуббом и Стере как взаимодействие с представителями всей Европы.

Во время разговора Стубб и Стере приветствовали договоренность о возобновлении трехсторонних переговоров России, Украины и США в Абу-Даби. Путин в ходе беседы обратил внимание на политику государств Евросоюза и НАТО. По оценке российского президента, действия этих стран способствуют затягиванию боевых действий. Он подчеркнул, что для достижения долгосрочного мира необходимо полностью и безусловно учитывать законные интересы России.

Отдельно стороны обсудили ситуацию в Балтийском море и Северной Европе. Стубб и Стере подчеркнули важность соблюдения международного морского права, а также принципа свободы судоходства.

Путин также рассказал о начале гуманитарной операции в районе российского населенного пункта Алешки. По его словам, она проводится при посредничестве США, а на херсонском направлении для этого введен временный «режим тишины».

По итогам беседы Путин, Стубб и Стере договорились продолжать прямые телефонные контакты.

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