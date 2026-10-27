Что такое креатин? Почему популярная добавка нужна не только спортсменам

Креатин может помогать поддерживать сохранение мышц с возрастом

Креатин может помогать при силовых тренировках и поддерживать сохранение мышц с возрастом. О свойствах добавки и ограничениях ее приема специалисты рассказали South China Morning Post.

Врач спортивной медицины Трейси Заслоу отметила, что раньше креатин рассматривали преимущественно как средство для спортсменов, которым важны сила и скорость. Теперь исследователи изучают более широкий круг возможных применений.

Что такое креатин

Это соединение вырабатывается в печени, почках и поджелудочной железе из аминокислот. Дополнительно человек получает его из мяса, рыбы, морепродуктов и птицы.

Около 95% креатина в организме находится в скелетных мышцах. Меньшие количества присутствуют в мозге, сердце и других тканях.

Креатин участвует в восстановлении аденозинтрифосфата — источника энергии для клеток. Особенно важен этот механизм при коротких интенсивных усилиях: подъеме тяжестей, прыжках и спринте.

Почему добавка не заменяет тренировку

Сама по себе добавка не создает мышцы. Она может помогать выполнять больше повторений или работать с большим весом, поддерживая тренировочный процесс.

По словам диетолога Яси Ансари, значение имеет и восстановление после нагрузки. При этом без достаточного количества белков, жиров и углеводов ожидать выраженной пользы от одной добавки не стоит.

Ансари также отметила, что креатин может представлять интерес для вегетарианцев, которые не употребляют богатые им мясо и рыбу.

Что говорят о возрастных изменениях

Фитнес-тренер Мишель Нураи обращает особое внимание на сохранение мышц у женщин в перименопаузе и менопаузе. Она рассматривает креатин как дополнение к силовым упражнениям.

Заслоу также рассказала о возможной пользе сочетания креатина и тренировок с сопротивлением для костной ткани. Однако это не означает, что прием добавки сам по себе предотвращает остеопороз.

Может ли креатин помочь памяти

Ученые исследуют возможное влияние креатина на кратковременную память, мышление и когнитивное здоровье пожилых людей.

Ансари назвала перспективным и направление изучения ученых, которое связано с усталостью и ощущением «тумана в голове» при недостатке сна. Вместе с тем она подчеркнула: данных пока недостаточно для окончательных выводов.

Какие нежелательные эффекты возможны

Прием может сопровождаться вздутием, тошнотой, диареей и другим дискомфортом со стороны пищеварительной системы. По словам специалистов, переносимость у людей может быть разной.

Возможно небольшое увеличение веса из-за появления дополнительной воды в мышцах от приема добавки. Ансари пояснила, что это не равнозначно набору жировой массы.

Заслоу рекомендует обсудить прием с врачом заранее. Особенно важна индивидуальная оценка при заболеваниях почек или печени, биполярном расстройстве, приеме других средств, а также во время беременности и грудного вскармливания.

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