В глазу мужчины проросло семя: врачи обнаружили почти вросший корень

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 30 0

Инородное тело начало доставлять неудобства лишь спустя пару месяцев.

В Якутии мужчина четыре месяца проходил с проросшим семенем

Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

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В Якутскую республиканскую офтальмологическую клиническую больницу (ЯРОКБ) поступил 42-летний мужчина из Абыйского района, который почти четыре месяца проходил с инородным телом в глазу.

Семя попало туда после посещения леса, однако пациент обратился за медицинской помощью лишь спустя несколько месяцев, когда появились жалобы на боль, ощущение инородного тела, мигрень и повышенное внутриглазное давление. Об этом сообщил главный врач больницы Иван Луцкан в своем канале в мессенджере МАКС.

Во время осмотра в центре неотложной офтальмологической помощи выяснилось, что семя проросло. Его корень практически проник в ткани конъюнктивы (слизистая оболочка. — Прим.ред.). Под местной анестезией специалисты удалили инородное тело с помощью инъекционной иглы. По данным Луцкана, сейчас здоровью глаза мужчины ничего не угрожает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Приморья почти пять лет жил с зубным протезом в бронхе. Он обратился за помощью в краевую клиническую больницу № 2 Владивостока только после того, как у него развилась гнойная пневмония. По информации, опубликованной в соцсетях пресс-службой больницы, пациент признался, что подозревал о наличии инородного тела в дыхательных путях, но откладывал визит к специалистам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

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