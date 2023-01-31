Владелицу ювелирной фирмы подозревают в мошенничестве на миллиард долларов

Покупка дорогих украшений может обернуться крупным мошенничеством. В этом убедились десятки состоятельных клиентов, которые попались в ловушку аферистов. Пользуясь связями среди богатых и знаменитых, ловкие дельцы обещали буквально осыпать покупателей драгоценностями на миллионы рублей. Деньги забирали, а вот что было дальше, и почему мошенников до сих пор не задержали, знает корреспондент «Известий» Екатерина Лихоманова.

За этот цветной бриллиант в несколько карат Виктория заплатила почти два миллиона рублей. Сотрудничала с известным ювелирным домом Darvol, создатель которого — Дарья Спиридонова. Хозяйка компании взяла деньги за создание роскошного кольца и пропала.

«Она стала кормить обещаниями — либо вообще не отвечать, либо пропадать на недели. Или отвечать, что камень будет через неделю, месяц, два, три, пять. Когда она узнала, что я обратилась в полицию, она перестала выходить на связь вообще», — рассказала пострадавшая.

Еще три года назад о ювелирном доме Darvol знала каждая светская львица. Шикарные колье, кольца, серьги — все под заказ. Редкие драгоценные камни и, естественно, манящие рекламные ролики.

Создатель ювелирного дома, Дарья Спиридонова, всегда активно продвигала свой бренд среди звезд шоу-бизнеса, состоятельных людей и коллекционеров. На сцене — певица Валерия, для гостей — литры шампанского, а сама Дарья — получает комплименты.

«Я артист своего жанра. Драгоценного! И жанра достаточно искреннего и непростого», — говорила Спиридонова.

Дарья, действительно, оказалась хорошей артисткой, считают ее обманутые клиенты. Больше десяти потерпевших только по уголовным делам, то есть о мошенничестве в особо крупном размере. В сумме почти миллиард рублей. Многие влиятельные покупатели, рассказывая о том, как их обманули, предпочитают оставаться инкогнито. Одна из пострадавших попросила Дарью помочь с продажей ее украшений на десятки миллионов рублей. Сделка прошла, можно сказать, на честном слове. Но слово Дарья не сдержала.

«Мы стали сами искать вещи по ломбардам и нашли большую часть моих вещей. Она заложила их в ломбард, у нас есть документы», — рассказала женщина.

Обманутые клиенты долго добивались возбуждения уголовного дела в отношение Спиридоновой. Адвокаты пострадавших считают: дела затягивают. Сама Дарья уходит от ответа, зато устраивает целые спектакли в социальных сетях: то признает вину, то во всем обвиняет бизнес-партнера.

«Проведя аудит, я поняла, какое огромное количество финансов у меня было украдено за это время с ее подачи», — рассказывала Спиридонова подписчикам.

Когда клиент покупает крупный камень, например, сапфир стоимостью почти два миллиона рублей, ему должны выдать специальный сертификат. Он может быть европейского образца. Подделать такой документ достаточно сложно: на нем должен быть штрих-код, голограмма, фотография самого камня и вся характеристика.

Пострадавшие уверены: Спиридонова могла легко заниматься подменой и самих камней, и документов на них. Однако, несмотря на уголовные дела, владелица бренда Darvol не задержана и до сих пор продолжает активную деятельность. Она даже готова на личную встречу с первыми попавшимися потенциальными клиентами — нашими редакторами. В переписке — мерцает гранями, как обещанные камни.