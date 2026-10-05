Мяч и контрацептив: во Владивостоке остановили работу двух «Бургер Кингов»

Во Владивостоке остановили работу двух «Бургер Кингов» после скандала на кухне

Два ресторана «Бургер Кинг» во Владивостоке приостановили работу после распространения видео с неприемлемым поведением сотрудников. Компания прекратила поставки продукции в обе точки местного франчайзи, а краевое управление Роспотребнадзора запросило у него пояснения.

«Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю, по результатам анализа информации, размещенной на официальных страницах социальных сетей г. Владивостока, а также обращений потребителей, поступивших в управление, <…> направлен запрос о предоставлении пояснений по указанным фактам», — говорится в сообщении ведомства в мессенджере МАКС.

Ролики, опубликованные в соцсетях, предположительно сняты в двух ресторанах сети. На одной записи сотрудник демонстрирует средство контрацепции, которое лежало на столе рядом с бургерами. На другой работник пинает футбольный мяч на кухне.

В социальных сетях компания принесла извинения и заявила, что увиденное противоречит ее стандартам безопасности и гигиены. Поставки в рестораны на улице Семеновской в ТЦ «Родина» и на улице Светланской остановлены.

«Бургер Кинг Россия» также объявила о прекращении сотрудничества с франчайзи в городе. Компания намерена привлечь его к ответственности и окончательно прекратить работу под своим брендом.

Роспотребнадзор направил запрос после изучения публикаций в городских соцсетях и жалоб потребителей. После получения пояснений ведомство определит меры в соответствии с санитарно-эпидемиологическим законодательством. Ситуация остается на его контроле.

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