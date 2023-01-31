Жена Леши Свика подала на развод через два месяца после рождения дочери

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 50

Музыкант Леша Свик потерял молодую жену из-за измены

Жена Леши Свика подала на развод через два месяца после рождения дочери

Фото: Instagram* / alex_svik

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Знаменитости стали родителями в декабре 2022 года, а сейчас их брак трещит по швам.

Блогер Ксения Ткачева решила развестись с певцом Лешей Свиком. Девушка не вдается в подробности разрыва, но из немногочисленных высказываний становится ясно, что причиной стала измена.

Пара сыграла свадьбу летом 2022 года, а уже в декабре Ксения Ткачева подарила супругу дочь. Однако семейной счастье длилось недолго. Как сообщает издание The Voice, сначала возлюбленные перестали носить обручальные кольца, а теперь девушка шокировала новостью о разводе.

цййуйуМолодая супруга Леши Свика уличила его в измене. Instagram* / ksksenyaaa

«Я никак не буду это комментировать, но если мой бывший муж захочет, то он и его женщина из Екатеринбурга, которая была на нашей свадьбе, все вам расскажут», — высказалась Ксения Ткачева.

Примечательно, что сам Леша Свик тоже родом из Екатеринбурга. Он обрел популярность благодаря хитам «Малиновый свет», «Дым», «Плакала» и другим.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в отечественном шоу-бизнесе назревает еще один громкий развод. Телеведущая Лера Кудрявцева в очередной раз подогрела догадки о расставании с хоккеистом Игорем Макаровым.

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