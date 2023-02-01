В Николаеве для депутатов оборудуют секретные бомбоубежища
В тайных укрытиях народных избранников всегда будет электричество и доступ в интернет.
Фото: www.globallookpress.com / Soeren Stache
В Николаеве оборудуют секретные бомбоубежища для депутатов. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на мэра города Александра Сенкевича.
Уточняется, что в бомбоубежищах всегда будет электричество и доступ в интернет.
Накануне сообщалось, что в городе Очакове Николаевской области прозвучали взрывы, а перед этим на территории региона звучала сирена воздушной тревоги.
В ноябре прошлого года украинский президент Владимир Зеленский заявил о создании в Незалежной так называемых «пунктов несокрушимости» на случай блэкаута из-за российских ударов по энергетическим объектам.
Предполагалось, что в пунктах круглосуточно и бесплатно будут подаваться электричество и тепло, будут доступны мобильная связь и интернет. Всего было заявлено о создании 400 пунктов.
Позднее оказалось, что «пункты несокрушимости» — лишь очередное громкое пиар-заявление киевского режима. Проверка показала, что 20% этих точек были закрытыми.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Одесской области Марченко заявил об ударах по объектам энергетики.
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