В Николаеве для депутатов оборудуют секретные бомбоубежища

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 1 575

В тайных укрытиях народных избранников всегда будет электричество и доступ в интернет.

В Николаеве для депутатов оборудуют секретные бомбоубежища

Фото: www.globallookpress.com / Soeren Stache

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В Николаеве оборудуют секретные бомбоубежища для депутатов. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на мэра города Александра Сенкевича.

Уточняется, что в бомбоубежищах всегда будет электричество и доступ в интернет.

Накануне сообщалось, что в городе Очакове Николаевской области прозвучали взрывы, а перед этим на территории региона звучала сирена воздушной тревоги.

В ноябре прошлого года украинский президент Владимир Зеленский заявил о создании в Незалежной так называемых «пунктов несокрушимости» на случай блэкаута из-за российских ударов по энергетическим объектам.

Предполагалось, что в пунктах круглосуточно и бесплатно будут подаваться электричество и тепло, будут доступны мобильная связь и интернет. Всего было заявлено о создании 400 пунктов.

Позднее оказалось, что «пункты несокрушимости» — лишь очередное громкое пиар-заявление киевского режима. Проверка показала, что 20% этих точек были закрытыми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Одесской области Марченко заявил об ударах по объектам энергетики.

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