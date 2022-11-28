Стандартная ситуация: «пункты несокрушимости» оказались очередным пиаром Киева

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 786

Политолог Асафов назвал стандартной ситуацией и пиаром закрытые «пункты несокрушимости» в Киеве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Тарас Петренко; ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Власти киевской столицы провалили подготовку точек обогрева для горожан на случай блэкаута.

Так называемые «пункты несокрушимости», которые киевский режим пообещал открыть для граждан Украины в случае блэкаута, оказались очередным громким пиар-заявлением.

По заявлению главы парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, 20% пунктов, проверенных народными депутатами в Киеве, оказались закрытыми. Ранее сам президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал администрацию Киева за плохую организацию «пунктов несокрушимости».

Отвечая на критику, столичный мэр Виталий Кличко заявил, что не намерен в сложившейся ситуации вступать в «политические баталии», так как ему есть чем заниматься.

Политолог Александр Асафов, комментируя для 5-tv.ru распиаренный, но по факту мертворожденный проект «пунктов несокрушимости», отметил, что это стандартная ситуация для нынешней Украины.

По словам эксперта, киевский режим и его отдельные представители давно не представляют собой некоего монолита, способного к принятию связных управленческих решений.

«Мы видим, что при определении каких-то направлений действий дальше все спускается на самотек и начинаются непонятные схемы реализации, на которые списываются деньги. Конечно, потом к этому возникают претензии, но, учитывая, что деньги уже потрачены, претензии отвергаются. Здесь, безусловно, история точно такая же. Я думаю, вопрос как раз в низовой коррупции», — заявил Асафов.

Политолог уверен, что критика в адрес киевской администрации по поводу «пунктов несокрушимости» вполне справедлива, и дело на самом деле обстоит так, как говорят Арахамия и Зеленский. Однако Кличко никогда этого не признает.

«Учитывая, что связи в системе власти разрушены, и по сути власть не может вообще ничем заниматься, кроме пиара и попрошайничества, то в принципе ситуация достаточно стандартная», — резюмировал Асафов.

О создании на Украине «пунктов несокрушимости», куда в случае блэкаута будут круглосуточно и бесплатно подавать электричество и тепло, а также услуги мобильной связи и интернета, 23 ноября заявил глава Незалежной. По словам Зеленского, в стране уже подготовлены 400 таких точек, а при необходимости откроют дополнительные при районных и областных администрациях, школах и зданиях ГСЧС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что супруга украинского президента Елена Зеленская заявила о готовности более 90% украинцев терпеть два-три года голод и холод ради членства страны в ЕС.

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