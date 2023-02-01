Байден может провести встречу с Зеленским в Польше

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 29

Dziennik Gazeta Prawna: встреча Байдена и Зеленского может пройти в Польше

Байден может провести встречу с Зеленским в Польше

Фото: www.globallookpress.com / Oliver Contreras - Pool via CNP

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Лидер США заявил, что намерен посетить европейскую страну, но еще не знает, когда состоится визит.

Киевские власти рассчитывают на скорейшую встречу с президентом США Джо Байденом. Предположительно, она может состояться в Варшаве или Жешуве. Об этом сообщает польское издание Dziennik Gazeta Prawna.

По информации дипломатического источника в Киеве, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Байденом рассчитывает представить проект мирного урегулирования конфликта. Как пишет издание, еще одна инициатива украинского лидера — попросить организовать международную конференцию, посвященную Незалежной. Также планируется обсудить предоставление Украине гарантий безопасности и дальнейшую работу по обмену пленными.

Президент США Джо Байден объявлял о возможной поездке в Польшу 30 января. Однако американский лидер не уточнил, когда именно состоится визит. По информации польского издания, встреча Байдена с Зеленским может пройти в конце февраля.

И такая встреча, очевидно, очень нужна: американские политики и военные отмечают, что развитие ситуации на Украине поставило в тупик президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского. Но возможно, бывший комик просто едет попросить новые «игрушки», ведь в ближайшее время Украина, видимо, ни танки, ни тем более самолеты, которые очень хочет, не получит.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как посол Украины в ФРГ Алексей Макеев заявил, что в качестве гарантий безопасности киевский режим рассматривает возможность получения ядерного статуса.

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