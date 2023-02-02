Уже не столь свежо и молодо: Успенская шокировала изменившейся внешностью

Королева русского шансона делает все возможное, чтобы скрыть свой истинный возраст. Но порой случаются казусы.

Певица Любовь Успенская гордится своей фигурой на седьмом десятке и без стеснения при каждом удобном случае демонстрирует результат трудов пластических хирургов. Но на днях случился казус, благодаря которому публика увидела, как на самом деле артистка выглядит.

На днях звезда шансона посетила презентацию нового музыкального шоу, которая состоялась в кинотеатре. Ее сопровождала дочь Татьяна Плаксина. «Вокруг ТВ» опубликовало тот злосчастный снимок знаменитости, по которому стало понятно — годы все-таки берут свое, и пластические хирурги как бы ни старались перед возрастом бессильны. Если на кадрах в социальной сети она выглядит молодо и свежо, ведь может отфотошопить снимки, то в реальной жизни это сделать невозможно. На фото видны морщины и естественный цвет лица.

К слову, сохранять молодость артистка помогает и одежда. Несмотря на свой возраст, Успенская не стесняется надевать откровенные наряды с глубоким декольте, оголяя ноги. За что часто и нарывается на критику. Мол, негоже женщине в таком возрасте так развратно выглядеть, пора бы уже понимать, что уместно, а что нет. Но Успенская на все негативные комментарии в свой адрес не реагирует.

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