«Люди задаются вопросом»: в Белом доме заявили о новых проблемах со здоровьем Байдена

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 4 698

Daily mail: Белый дом озвучит диагнозы Джо Байдена 16 февраля

«Люди задаются вопросом»: в Белом доме заявили о новых проблемах со здоровьем Байдена

Фото: www.globallookpress.com / Oliver Contreras - Pool via CNP

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Баллотируется ли действующий президент США на второй срок, зависит от результатов обширного медицинского обследования.

В Белом доме занимаются выявлением проблем со здоровьем у главы США Джо Байдена. Резиденция президента подтвердила, что 80-летний демократ завершит медосмотр 16 февраля. Издание Daily mail пишет, что диагнозы будут опубликованы в тот же день.

«Я знаю, что люди задаются вопросом, почему этого не произошло раньше. Это был вопрос планирования вокруг невероятно напряженного графика президента в последние несколько месяцев», — приводит сайт слова пресс-секретаря Карин Жан-Пьер.

По данным газеты, полная информация о состоянии Байдена будет известна уже к концу месяца. Президент США заявил, что намерен баллотироваться в Белый дом в 2024 году, но конечное решение будет зависеть от здоровья.

Последнее полное обследование Байден проходил в 2021 году. Два года назад лечащий врач главы государства подтвердил, что президент «здоров и энергичен», однако о проведении каких-либо тестов для обследования когнитивных функций лидера демократов умалчивалось.

По мнению западных врачей, указывает издание, подобное тестирование необходимо Байдену, который склонен к оплошностям. Чаще всего его проступки списывают на возраст, однако проблема может таиться в нарушениях внимании, логики, восприятии речи, распознавании образов или интеллекте.

Примечательно, что Дональд трамп этот анализ провел чтобы «заткнуть людей» и с удовольствием поделился результатами. По его словам, тест включает в себя около 30 вопросов — первые кажутся легкими, а последние гораздо сложнее. Так что, подтвердивший свои когнитивные функции Дональд готовится участвовать в выборах президента США в 2024 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых крупных ошибках Байдена за 2022 год.

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