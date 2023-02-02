Агент Тарзана и Королевой прокомментировала слухи об их разводе

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Рита Миронова
Рита Миронова 43

Наташа Королева и Тарзан не станут разводиться ради сохранения имиджа

Агент Тарзана и Королевой прокомментировала слухи об их разводе

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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В последнее время звездная пара редко появляется вместе на публике. Неужели брак трещит по швам?

Певица Наташа Королева и ее муж Тарзан (настоящее имя Сергей Глушко — Прим. ред.) не станут разводиться, чтобы не испортить имидж. Об этом KP.RU заявила их пиар-агент Наталья Субботина. Так она прокомментировала слухи о разладе в отношениях семьи.

По словам Субботиной, процесс развода принесет лишнюю нервотрепку и дележ имущества, поэтому не многим звездам хочется разводиться официально.

«Многие артисты-супруги предпочитают тянуть с разводом и делать вид, что у них семья… Петросян со Степаненко долго не разводились, хотя уже и не жили вместе, по заверениям Евгения Вагановича, аж 20 лет. Так же и Егор Кончаловский с бывшей женой много лет не имели семьи, но не оформляли развода», — объяснила Субботина.

Публика заподозрила, что у Тарзана и Королевой проблемы, потому что они редко стали появляться вместе, а на зимние праздники певица и вовсе уехала одна к маме.

Королева и Глушко женаты с 2003 года. Разговоры об изменах знаменитого супруга не утихали все эти годы, не раз пара оказывалась на грани развода. Возможно, сейчас звезды уже не живут вместе, однако официально никто из них комментариев по поводу семейной жизни не давал.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова подогрела слухи о разводе Тарзана и Королевой.

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