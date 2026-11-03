«Это мягкость и стать»: Лиза Моряк раскрыла имя сына

Моряк и Андреасян назвали сына Эдмоном

Актриса Лиза Моряк и режиссер Сарик Андреасян решили больше не держать в секрете семейную новость. Супруги впервые познакомили поклонников с младшим ребенком и рассказали, что назвали его Эдмоном. Мальчик появился на свет в сентябре 2026 года, однако родители не спешили показывать его публике.

Выбор имени для малыша оказался непростой задачей. Поклонники пары знали лишь, что оно начинается на букву «Э», и строили разные догадки. Теперь актриса объяснила, почему супруги остановились на необычном варианте и чем он им понравился.

Почему пара выбрала для сына необычное имя

О радостном событии артистка рассказала в социальных сетях. Она призналась, что вместе с мужем долго искала подходящее имя для мальчика.

«Мы долго выбирали имя, искали то, которое отражало бы всю нежность и глубину. Многие из вас, дорогие наши, долго гадали, как мы назвали нашего малыша», — написала Моряк.

По словам актрисы, поклонники предполагали, что имя будет начинаться на «Э», однако угадать его никому не удалось. Среди версий даже фигурировал Эмихаил, но родители остановились на другом варианте.

«Не Эдмонд, ведь этот звук, с твердым „д“ на конце, кажется нам слишком резким. Эдмон — это мягкость и стать, и это имя так точно подходит нашему сыну», — объяснила артистка.

Моряк также с юмором отметила, что некоторые поклонники пытались подобрать мальчику имя, в котором была бы часть ее собственного имени — «Лиз». Однако ни одна из таких идей не понравилась супругам настолько, чтобы изменить первоначальный выбор.

Какие имена выбрали для старших детей Лизы Моряк

Эдмон стал третьим общим ребенком актрисы и режиссера. До его появления супруги воспитывали двух дочерей — Элизабет и Шарлиз. Старшая девочка родилась в 2023 году, младшая — в 2025-м.

Раскрывая имя новорожденного, Моряк обратила внимание и на то, как оно сочетается с именами сестер. По мнению актрисы, Элизабет, Шарлиз и Эдмон образуют гармоничное сочетание.

«В этом прекрасном ансамбле — Элизабет, Шарлиз и Эдмон — все складывается прекрасно! Люди из Костаная и Твери назвали детей такими чудесными именами!» — поделилась артистка.

Помимо троих общих детей, у Сарика Андреасяна есть два сына от первого брака с журналисткой Аленой Тимченко — Марк и Мартин. Таким образом, в семье режиссера теперь пятеро детей.

Как Лиза Моряк возвращается к работе после третьих родов

Появление третьего ребенка не заставило актрису надолго отказаться от профессиональной деятельности. Еще во время беременности Моряк рассказывала, что планирует достаточно быстро вернуться к съемкам. По ее словам, после девятимесячного перерыва у нее накопилось немало проектов.

На премьере сериала «Полдень» артистка сообщила корреспонденту 5-tv.ru, что собирается выйти на площадку уже через 29 дней после рождения малыша. При этом она подчеркнула, что старается уделять новорожденному достаточно внимания: купает его, кормит и проводит с ним время дома.

Моряк также объясняла, что приняла решение не кормить третьего ребенка грудью, поскольку хотела вернуться к работе и продолжить сниматься в кино. Актриса понимала, что совмещать грудное вскармливание со съемочным графиком ей будет сложно.

Еще одной темой, о которой звезда откровенно говорила после родов, стало изменение фигуры. Во время третьей беременности и после нее артистка набрала 28 килограммов. Восемь из них она планировала сбросить. Для этого Моряк занимается с диетологами и проходит реабилитацию.

Несмотря на новые заботы и плотный график, актриса и режиссер стараются находить время друг для друга. В частности, супруги запланировали семидневный круиз в Италию без детей. По словам Моряк, поездка связана с тем, что документы для путешествия оформляли еще во время беременности, когда получить визу для нерожденного малыша было невозможно.

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