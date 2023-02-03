Инфографика: профилактика онкологических заболеваний

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 32

Своевременная диагностика повышает шансы на благополучный исход лечения.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Markus Scholz; 5-tv.ru

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Онкозаболевания могут возникать даже у людей, которые ведут здоровый образ жизни. Однако соблюдение определенных правил помогает снизить риск их развития.

Вероятность развития онкозаболеваний повышается при: низкой физической активности, неправильном питании, употреблении алкоголя и курении, инфекциях, неблагоприятной экологической обстановке, подверженности вредным излучениям, наследственной предрасположенности, стрессе.

Количество и качество сна также влияют на способность организма бороться с различными заболеваниями.

Врачи рекомендуют: не переедать и уделять время физическим нагрузкам, включить в рацион различные овощи, фрукты и продукты из цельного зерна, ограничить употребление готового и красного мяса, регулярно проходить медицинские обследования для профилактики и выявления онкозаболеваний на ранней стадии.

Помните: чем раньше обнаружат заболевание, тем больше шансов на успешное лечение.

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