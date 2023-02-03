Поверь в мечту: китайский совет дня на пятницу, 3 февраля

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 23

Представьте, что мечта сбылась, и когда-нибудь это обязательно произойдет.

Поверь в мечту: китайский совет дня на пятницу, 3 февраля

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 3 февраля?

В пятницу энергии будут настраивать на отдых. Энергии мало: та, которая есть, очень хаотична. Что-то планировать и делать очень затруднительно. Не перечьте энергиям, разрешите себе немного релакса.

Совет дня: пятница отличный день для того, чтобы мечтать о большом и планировать что-то глобальное. Можно собраться с близкими и друзьями и рассказать друг другу о том, как вы планируете жить и чего собираетесь достичь. Это придаст энергии и вдохновения.

Предостережение дня: не надо в пятницу начинать что-то новое. Не стоит выходить на новую работу, переезжать и отправляться в большие путешествия. Дорогие покупки тоже стоит отложить на более благоприятную дату.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на следующую неделю.

-2° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
70.04
-0.08 76.96
0.74
Поверь в мечту: китайский совет дня на пятницу, 3 февраля

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