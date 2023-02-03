Лишенный прав водитель легковушки протаранил пару в Улан-Удэ

Два пешехода серьезно пострадали в Улан-Удэ. Мужчина и пожилая женщина стояли на тротуаре, когда в них на полной скорости врезалась легковушка.

Водитель объяснил инспекторам, что потерял сознание за рулем. Правда, при этом отказался пройти тест на алкоголь. А позже выяснилось, что и прав у него нет: лишили за прежние нарушения. Оба пострадавших сейчас в больнице.