Рогов раскрыл детали взрыва автомобиля в Энергодаре

Несколько килограммов взрывчатки стали причиной теракта в Энергодаре. Детали происшествия накануне озвучил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сила взрыва была очень большая, пока не могу сказать, сколько было взрывчатки, но речь идет о нескольких килограммах», — сказал он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По его словам, после ЧП от автомобиля ничего не осталось, а вместе с ним разлетелась на осколки машина, которая была припаркована по соседству.

Общественник пояснил, что главной целью теракта было убийство полицейского. На это указывает тот факт, что взорвавшийся автомобиль принадлежал именно ему. И это был не первый попавшийся правоохранитель, а бывший сотрудник правоохранительных органов Украины. С освобождением Энергодара мужчина продолжил службу, но уже в Министерстве внутренних дел РФ.

Случившийся прецедент, уверен Рогов, это доказательство того, что идет охота на людей, которые отвечают за порядок и мирную жизнь в стране.

«Одной из целей является возможность парализовать деятельность правоохранительных органов», — не сомневается он.

О взрыве в Энергодаре стали известно утром, 3 февраля. Там на одной из парковок взлетел в воздух автомобиль — по предварительной информации, жертвой ЧП стал один человек. Происшествие в правоохранительных органах квалифицировали как теракт — на месте работают специалисты МЧС и МВД.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ЛНР взяли в плен обученных иностранцами украинских боевиков.