Цинк, ретинол, витамин В: чем еще поддержать мужское здоровье

Ряд добавок помогут не только повысить репродуктивную функцию, а также улучшить половое влечение и общее состояние организма.

В современной фармакологии существуют витамины и минералы, способные помочь мужчинам поддержать их здоровье. О свойствах таких добавок рассказал врач-эндокринолог Роман Терушкин.

Чтобы предотвратить развитие заболеваний предстательной железы, врач рекомендует обратить внимание на цинк. Он не только снизит риск воспалений, но и улучшит качество сперматозоидов и их подвижность. Еще один полезный витамин для мужчин — витамин А или ретинол, помогающий выработке тестостерона.

«Ретинол отвечает за синтез мужских половых гормонов, стимулирует секрецию тестостерона. Он также взаимосвязан с цинком — вместе они эффективнее работают», — цитирует эксперта Газета.ру.

Улучшить половое влечение у мужчин способны витамины группы В. Также они оказывают благотворное влияние на сосуды, нормализуют кровообращение и способствуют адекватному процессу созревания сперматозоидов.

По словам эндокринолога, мужчинам стоит обратить внимание на витамины С и Е. Они также повышают эластичность сосудов и выработку тестостерона. Кроме этого, витамины повышают потенцию и эрекцию за счет улучшения кровообращения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о продуктах, которые, наоборот, могут навредить мужскому здоровью и снизить выработку тестостерона.