Семья белых медведей встретила экипаж ледокола «Сибирь» в Енисейском заливе

Экипаж ледокола «Сибирь» встретил в Енисейском заливе хозяев Арктики — семью белых медведей. Звери не испугались большого и мощного судна высотой с 15-этажный дом.

Медведица и ее детеныш прогулялись совсем рядом с бортом корабля, дав возможность морякам снять редкие кадры. А малыш еще и попытался выпросить у команды угощение. Но, поняв, что кормить их не будут, полярные гости отправились дальше.