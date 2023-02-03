Семья белых медведей встретила экипаж ледокола «Сибирь» в Енисейском заливе

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Животные пытались выманить угощения. Забавный момент попал на камеру.

Фото, видео: Кухмарь Кирилл / ТАСС; 5-tv.ru

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Экипаж ледокола «Сибирь» встретил в Енисейском заливе хозяев Арктики — семью белых медведей. Звери не испугались большого и мощного судна высотой с 15-этажный дом.

Медведица и ее детеныш прогулялись совсем рядом с бортом корабля, дав возможность морякам снять редкие кадры. А малыш еще и попытался выпросить у команды угощение. Но, поняв, что кормить их не будут, полярные гости отправились дальше.

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