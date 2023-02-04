Захарова сравнила санкции Канады с сжиганием книг в Третьем рейхе
Захарова сравнила санкции Канады с сжиганием книг в Третьем рейхе
Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia
Представитель МИД РФ добавила, что «нацист Михайло Хомяк мог бы гордиться внучкой», вице-премьером правительства Канады Христей Фриланд.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сравнила новый пакет санкций, введенный Канадой против российских журналистов и артистов, со сжиганием книг в нацистской Германии.
«Канадские санкции против российских журналистов и артистов сравнимы с попыткой Третьего Рейха уничтожить „негерманский дух“ и заглушить голос разума через сожжение книг и запрет периодики», — писала Мария Захарова.
Спикер российского МИДа добавила, что «нацист Михайло Хомяк мог бы гордиться внучкой», вице-премьером правительства Канады Христей Фриланд.
Ранее 5-tv.ru писал, что официальная Оттава ввела санкции против 38 россиян и 16 российских организаций.
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