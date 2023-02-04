Захарова сравнила санкции Канады с сжиганием книг в Третьем рейхе

Представитель МИД РФ добавила, что «нацист Михайло Хомяк мог бы гордиться внучкой», вице-премьером правительства Канады Христей Фриланд.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сравнила новый пакет санкций, введенный Канадой против российских журналистов и артистов, со сжиганием книг в нацистской Германии.

«Канадские санкции против российских журналистов и артистов сравнимы с попыткой Третьего Рейха уничтожить „негерманский дух“ и заглушить голос разума через сожжение книг и запрет периодики», — писала Мария Захарова.

Спикер российского МИДа добавила, что «нацист Михайло Хомяк мог бы гордиться внучкой», вице-премьером правительства Канады Христей Фриланд.

Ранее 5-tv.ru писал, что официальная Оттава ввела санкции против 38 россиян и 16 российских организаций.