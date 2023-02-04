Канада расширила санкции в отношении России

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Иван Обухов
Иван Обухов 26

МИД Канады сообщил о введении санкций в отношении российской медиагруппы «Россия сегодня»

Канада расширила санкции в отношении России

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/ens

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Под новые санкции попали 38 человек и 16 организаций.

Официальная Оттава заявила о расширении санкционного списка на еще 38 российских персон. Кроме того, Канада ввела санкции еще против 16 юридических лиц, связанных, по утверждению внешнеполитического ведомства Канады, «с российской пропагандой». Об этом стало известно из сообщения, распространенного на сайте МИД Канады.

В частности, стало известно, что канадский МИД ввел санкции в отношении российской медиагруппы «Россия сегодня». Кроме того, в санкционный список попали артисты Николай Басков, Олег Газманов, Полина Гагарина, Дима Билан, Александр Маршал, Надежда Бабкина, Александр Буйнов, Ирина Аллегрова, Михаила Боярского, Марата Башарова и Михаила Галустяна.

Также введены санкции против журналистов Сергея Брилева и Андрея Норкина.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Еврокомиссии заявила о подготовке новых антироссийских санкций.

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