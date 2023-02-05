Первый секс принца Гарри был с водителем экскаватора

У женщины был страх, что ее вычислят по месту соития «поле за пабом» — так и получилось.

Герцог Сассекский принц Гарри в скандальных мемуарах Spare признался, что потерял девственность со взрослой дамой, однако имя ее не назвал. Спустя 21 год выяснилось, что женщину зовут Саша Уолпол и она работает водителем экскаватора. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Сейчас 40-летняя женщина замужем, она замужем и у нее двое детей лет. В юности она дружила с принцем и работала в королевском поместье в Глостершире. По словам женщины, Гарри был ее другом, а внимание общественности ей было не нужно. Она призналась, что у нее был страх, что по намекам из книги ее когда-нибудь вычислят — так и получилось.

«Я не понимаю, почему он вдавался в такие подробности. Он мог бы сказать, что потерял девственность, и на этом бы остановился. Но он описал, как это произошло — в поле за пабом», — британка.

Искра прошла в пабе на вечеринке по случаю ее 19-летия, на тот момент принцу было 16. Он принес в подарок мягкую игрушку и алкоголь. После чего они напились и уединились в поле за пабом. После «первого раза» отношения не перешли во что-то большее.

«Мы не собирались этого делать — это не было преднамеренно, и я не знала, что он девственник», — заявила Уолпол, описывая ночь любви как искрометную и огненную.

На следующий день девушка даже возвращалась на поле, чтобы найти ремень, который снял с нее принц Гарри.

Сейчас женщина замужем. Она отметила, что слова принца Гарри о том, что она была «дамой постарше» ее не обидели, так как по ее собственным ощущениям ей казалось, что она намного старше его.

«Я забрался на нее, после этого она шлепнула меня по пятой точке и сказала уходить. Моей главной ошибкой был выбор места — на поле позади с переполненным пабом нас без сомнений кто-нибудь увидел», — написал в книге принц.

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Мемуары принца Гарри создали много шума в Великобритании, но королевская семья пока не давала официальных комментариев по этому поводу. Также Гарри признался в соперничестве с братом Уильямом, наследным принцем Великобритании и в том, что в первый раз попробовал кокаин, когда ему было всего 17 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что британский таблоид считал первой дамой Гарри —Сюзанну Харви, которая занимает должность генерального директора аэропорта Котсуолд.