«В безопасности и тепле»: жалеющая украинцев Вера Брежнева спряталась в Италии

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Рита Миронова
Рита Миронова 38

Певица Вера Брежнева отметила день рождения с близкими в своем доме в Италии

«В безопасности и тепле»: жалеющая украинцев Вера Брежнева спряталась в Италии

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Певица потеряла уважение россиян и активно пытается завоевать сердца украинской публики. Правда, в это время мирно прячется на нейтральной территории.

Певица Вера Брежнева встретила свой день рождения в Италии в кругу близких и родных. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram*.

«И вот вчера свой день рождения я просто провела с семьей. В безопасности, тепле и любви. Это бесценно», — написала Брежнева.

Последний год артистка помогает украинцам, жертвуя деньги армии и отправляя вещи для нуждающихся. Россию певица покинула сразу после начала специальной военной операции (СВО) и раскритиковала действия властей. Примечательно, что до этого Брежнева называла себя исключительно российской певицей, но после начала СВО вспомнила о своих украинских корнях.

Теперь, когда любить Россию стало невыгодно из-за санкций, Вера Брежнева пытается завоевать сердца украинской публики — поет на украинском языке и рассказывает о помощи нуждающимся. Правда, сограждане не поверили в искренность певицы и обвинил ее в лицемерии, оставив в ее профиле множество негативных комментариев.

«Ни страны, ни родины у тебя больше нет»;

«Вот блин, и Россию просрала, и у себя непотребна. Все-таки надо держаться одного курса»;

«Неблагодарная. До этого даже не вспоминала Украину»;

«О, на украинском запела, не знает куда себя пристроить, эх, досада», — возмутились комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вера Брежнева отреклась от родины еще в 2019 году.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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